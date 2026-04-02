Erste Schätzungen: Civista Bancshares zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Civista Bancshares lädt voraussichtlich am 22.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

6 Analysten schätzen, dass Civista Bancshares für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,568 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,660 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 26,09 Prozent auf 45,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 61,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,61 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,64 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 190,5 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 255,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net