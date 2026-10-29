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Erste Schätzungen: CKD präsentiert Quartalsergebnisse

CKD lädt voraussichtlich am 13.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 74,07 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 70,71 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 43,39 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 50,16 Milliarden JPY – ein Plus von 37,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CKD 36,40 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Die Schätzungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 335,26 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 203,23 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 205,70 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 157,89 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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