Erste Schätzungen: Clarivate Analytics stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Werte in diesem Artikel
Clarivate Analytics wird voraussichtlich am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 0,177 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Clarivate Analytics in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,04 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 566,8 Millionen USD im Vergleich zu 623,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,741 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,300 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,31 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,46 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Clarivate Analytics
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Clarivate Analytics
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen