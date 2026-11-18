Clas Ohlson A B präsentiert in der voraussichtlich am 03.12.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.10.2026 endete.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Clas Ohlson A B im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,23 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 4,85 SEK je Aktie gewesen.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 3,48 Milliarden SEK – das würde einem Zuwachs von 15,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,01 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 23,16 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 18,40 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 14,29 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 12,51 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net