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Erste Schätzungen: Clean Science and Technology legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

29.04.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Clean Science and Technology Limited Registered Shs 144A Reg S
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Clean Science and Technology wird voraussichtlich am 14.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,27 INR. Im Vorjahresquartal waren 6,97 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 7,83 Prozent auf 2,43 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,64 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

13 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 22,62 INR je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 24,88 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 9,53 Milliarden INR, gegenüber 9,52 Milliarden INR im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

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