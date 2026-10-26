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Erste Schätzungen: Clearfield stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Clearfield Inc
24.40 EUR -1.00 EUR -3.94 %
Charts | News | Analysen

Clearfield wird voraussichtlich am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,053 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,650 USD je Aktie erzielt worden.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 129,56 Prozent auf 40,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,203 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,580 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 153,0 Millionen USD, gegenüber 150,1 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
10.11.17 Clearfield Buy Lake Street
23.11.15 Clearfield Buy Lake Street
01.10.15 Clearfield Outperform Northland Capital

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