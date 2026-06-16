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Erste Schätzungen: Coda Octopus Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

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Coda Octopus Group präsentiert voraussichtlich am 14.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,115 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Coda Octopus Group 0,110 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 2,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 7,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 7,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,475 USD aus. Im Vorjahr waren 0,370 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 28,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 26,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

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