Erste Schätzungen: Cogeco Communications legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

13.10.26 06:21 Uhr

Cogeco Communications präsentiert voraussichtlich am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,30 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Cogeco Communications noch 1,84 CAD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten eine Verringerung von 2,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 691,1 Millionen CAD gegenüber 708,7 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,77 CAD, während im vorherigen Zeitraum noch 7,66 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 2,79 Milliarden CAD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 2,91 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.net