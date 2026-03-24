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Erste Schätzungen: Cogeco Communications vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

25.03.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Cogeco Communications Inc
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Cogeco Communications präsentiert in der voraussichtlich am 09.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 28.02.2026 endete.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,02 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,77 CAD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 700,1 Millionen CAD – ein Minus von 4,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cogeco Communications 732,4 Millionen CAD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,74 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum 7,66 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,82 Milliarden CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,91 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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