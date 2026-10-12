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Erste Schätzungen: Colony Credit Real Estate stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

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Colony Credit Real Estate Inc Registered Shs
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Colony Credit Real Estate präsentiert in der voraussichtlich am 27.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,139 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Colony Credit Real Estate ein EPS von 0,000 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Colony Credit Real Estate 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 83,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 0,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Colony Credit Real Estate 84,1 Millionen USD umsetzen können.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,557 USD je Aktie, gegenüber -0,260 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 335,8 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 331,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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