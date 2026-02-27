Erste Schätzungen: Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP (spons ADRs) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP (spons ADRs) stellt voraussichtlich am 16.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,447 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 31,47 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,340 USD je Aktie erzielt worden waren.
3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 18,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,34 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP (spons ADRs) für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,09 Milliarden USD aus.
Die Prognosen von 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,87 USD, gegenüber 2,45 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 4,32 Milliarden USD im Vergleich zu 6,70 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.net
