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Erste Schätzungen: Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP (spons ADRs) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

22.04.26 06:21 Uhr
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Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP (spons. ADRs)
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Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP (spons ADRs) wird voraussichtlich am 07.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,342 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP (spons ADRs) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,360 USD in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,32 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 8,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,44 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,88 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,21 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 4,96 Milliarden USD, gegenüber 6,82 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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06.03.2017Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP (spons ADRs) HoldStandpoint Research
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06.03.2017Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP (spons ADRs) HoldStandpoint Research
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