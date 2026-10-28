Erste Schätzungen: Companhia Paranaense de Energia - COPEL (spons ADRs) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

28.10.26 06:21 Uhr

Companhia Paranaense de Energia - COPEL (spons ADRs) lädt voraussichtlich am 12.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,139 USD. Dies würde einem Zuwachs von 54,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Companhia Paranaense de Energia - COPEL (spons ADRs) 0,090 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 960,2 Millionen USD – ein Minus von 23,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Companhia Paranaense de Energia - COPEL (spons ADRs) 1,25 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,698 USD, gegenüber 0,650 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 4,70 Milliarden USD im Vergleich zu 4,67 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.net