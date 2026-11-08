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Erste Schätzungen: Compass Minerals International präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Compass Minerals International Inc.
20.20 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Compass Minerals International gibt voraussichtlich am 23.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,053 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 2,40 Prozent auf 222,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 227,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,895 USD aus, während im Fiskalvorjahr -1,910 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,29 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 1,24 Milliarden USD.

Redaktion Finanzen.net

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Compass Minerals International Analysen

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
02.11.18 Compass Minerals International Buy Monness, Crespi, Hardt & Co.
16.02.18 Compass Minerals International Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
02.10.17 Compass Minerals International Buy Monness, Crespi, Hardt & Co.
26.10.16 Compass Minerals International Neutral Monness, Crespi, Hardt & Co.
05.10.16 Compass Minerals International Sell Monness, Crespi, Hardt & Co.

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