DAX23.991 -1,2%Est505.764 -2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,00 +2,1%Nas25.068 -0,2%Bitcoin69.182 +1,3%Euro1,1688 ±-0,0%Öl113,2 -0,7%Gold4.531 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow schließt schwächer -- DAX letztlich unter 24.000-Punkte-Marke -- Autozölle belasten VW & Co. -- GameStop, eBay, Berkshire Hathaway, Bitcoin, Rüstungsaktien, NEL, Xanadu, Apple im Fokus
Top News
Erste Schätzungen: NVIDIA öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Erste Schätzungen: NVIDIA öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Rheinmetall-Aktie steigt dennoch: Quartalsumsatz unter Erwartungen Rheinmetall-Aktie steigt dennoch: Quartalsumsatz unter Erwartungen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Erste Schätzungen: Computer Modelling Group präsentiert Quartalsergebnisse

05.05.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Computer Modelling Group Ltd
2,40 EUR 0,08 EUR 3,45%
Charts|News|Analysen

Computer Modelling Group wird voraussichtlich am 20.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,062 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 3,33 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,060 CAD je Aktie erzielt worden waren.

4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 33,2 Millionen CAD gegenüber 33,7 Millionen CAD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 1,34 Prozent.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,206 CAD, gegenüber 0,270 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 125,7 Millionen CAD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 129,5 Millionen CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Computer Modelling Group Ltd

DatumMeistgelesen