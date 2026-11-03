Erste Schätzungen: Constellation Oil Services zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

03.11.26 06:21 Uhr

Constellation Oil Services lässt sich voraussichtlich am 18.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Constellation Oil Services die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,133 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -12,890 NOK je Aktie erwirtschaftet worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 192,6 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,40 Milliarden NOK erzielt wurde.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,782 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -16,910 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 819,1 Millionen USD aus im Gegensatz zu 6,20 Milliarden NOK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net