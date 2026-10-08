DAX 25.104 -1,4%ESt50 6.180 -1,5%MSCI World 4.958 -0,5%Top 10 Crypto 11,01 -0,8%Nas 27.539 -0,2%Bitcoin 73.962 -0,5%Euro 1,1204 +0,1%Öl 102,8 +2,6%Gold 4.124 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Erste Schätzungen: Consti Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Consti Group Plc
9.92 EUR -0.04 EUR -0.40 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Consti Group lädt voraussichtlich am 23.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,320 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Consti Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,300 EUR in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 91,7 Millionen EUR – das wäre ein Zuwachs von 0,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 90,8 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,880 EUR aus. Im Vorjahr waren 0,860 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 331,4 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 336,2 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Consti Group Aktie News

Werbung

Consti Group Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Consti Group nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.