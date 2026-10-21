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Erste Schätzungen: Copperstone Resources Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Copperstone Resources AB Registered Shs
1.66 EUR 0.01 EUR 0.36 %
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Copperstone Resources Registered wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,310 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 40,91 Prozent verringert. Damals waren -0,220 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Copperstone Resources Registered soll in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 0,0 Millionen SEK erzielt haben. Davon geht 1 Analyst aus und liegt damit genau auf dem Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,0 Millionen SEK erzielt hatte.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,471 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,830 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 0,0 Millionen SEK aus im Gegensatz zu 0,0 Millionen SEK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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