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Erste Schätzungen: Core Laboratories öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

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Core Laboratories Inc Registered Shs
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Core Laboratories lädt voraussichtlich am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,162 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Minus von 1,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 132,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 134,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,481 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,650 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 510,9 Millionen USD, gegenüber 526,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

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