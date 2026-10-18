Erste Schätzungen: Corebridge Financial öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Werte in diesem Artikel
Corebridge Financial wird voraussichtlich am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
17 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,23 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 355,56 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,270 USD je Aktie erzielt worden waren.
Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 6,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 5,37 Milliarden USD gegenüber 5,05 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,57 USD aus. Im Vorjahr waren -0,680 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 19,14 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 17,72 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Corebridge Financial
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Corebridge Financial
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen