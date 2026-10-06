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Erste Schätzungen: Corem Property Group Registered A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

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Corem Property Group AB Registered Shs -A-
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Corem Property Group Registered A wird voraussichtlich am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,045 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,320 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 796,9 Millionen SEK gegenüber 850,0 Millionen SEK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 6,25 Prozent.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,293 SEK, gegenüber -2,770 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 3,18 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 3,47 Milliarden SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net

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