Erste Schätzungen: Corem Property Group Registered B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

06.10.26 06:21 Uhr

Corem Property Group Registered B gibt voraussichtlich am 21.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,045 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Corem Property Group Registered B einen Verlust von -0,320 SEK je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 796,9 Millionen SEK aus – eine Minderung von 6,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Corem Property Group Registered B einen Umsatz von 850,0 Millionen SEK eingefahren.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,293 SEK je Aktie, gegenüber -2,770 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 3,18 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 3,47 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net