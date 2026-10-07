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Erste Schätzungen: Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV American Depository Share Repr 10 Sh präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

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Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV American Depository Share Repr 10 Sh
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Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV American Depository Share Repr 10 Sh präsentiert in der voraussichtlich am 22.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV American Depository Share Repr 10 Sh im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,440 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,300 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 8,15 Prozent auf 79,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 73,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,61 USD, während im vorherigen Jahr noch 2,86 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 315,7 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 291,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.net

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