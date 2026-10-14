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Erste Schätzungen: Corporate Office Properties Trus legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
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29.80 EUR -0.20 EUR -0.67 %
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Corporate Office Properties Trus stellt voraussichtlich am 29.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,350 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Corporate Office Properties Trus noch ein Gewinn pro Aktie von 0,370 USD in den Büchern gestanden.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 190,7 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 1,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 188,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,45 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,34 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 765,1 Millionen USD, gegenüber 763,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
04.01.19 Corporate Office Properties Trus Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
01.08.17 Corporate Office Properties Trus Sell Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
15.02.17 Corporate Office Properties Trus Neutral Robert W. Baird & Co. Incorporated
13.02.17 Corporate Office Properties Trus Buy Mizuho
20.01.17 Corporate Office Properties Trus Hold SunTrust

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