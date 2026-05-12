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Erste Schätzungen: Costco Wholesale zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

13.05.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Costco Wholesale Corp.
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Costco Wholesale veröffentlicht voraussichtlich am 28.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 29 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,97 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Costco Wholesale noch 4,28 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Costco Wholesale 25 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 69,50 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 9,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Costco Wholesale 63,21 Milliarden USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 34 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 20,47 USD, während im vorherigen Jahr noch 18,21 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 32 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 299,55 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 275,24 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.net

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10.12.2015Costco Wholesale Equal WeightBarclays Capital
23.10.2015Costco Wholesale HoldWilliams Capital
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28.09.2006Update Costco Wholesale Corp.: Underweight HSBC Securities

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