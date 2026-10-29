Erste Schätzungen: Credit Saison mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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Credit Saison wird voraussichtlich am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 135,39 JPY. Im Vorjahresquartal waren 77,81 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Credit Saison in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,45 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 128,09 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 139,91 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 551,92 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 425,13 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 514,85 Milliarden JPY, gegenüber 546,27 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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