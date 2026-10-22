Erste Schätzungen: Cresco Labs gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

22.10.26 06:21 Uhr

Cresco Labs wird voraussichtlich am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Cresco Labs für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,016 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,070 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Basierend auf den Einschätzungen von 6 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 173,7 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 227,1 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,028 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,530 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 672,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 916,4 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net