Erste Schätzungen: Cricut A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
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Cricut A lädt voraussichtlich am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,045 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,100 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 0,93 Prozent auf 172,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Cricut A noch 170,4 Millionen USD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,350 USD, gegenüber 0,350 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 696,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 708,8 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.net
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