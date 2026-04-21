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Erste Schätzungen: Cross Country Healthcare stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

22.04.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Cross Country Healthcare IncShs
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Cross Country Healthcare wird voraussichtlich am 07.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,047 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 236,8 Millionen USD – ein Minus von 19,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cross Country Healthcare 293,4 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,098 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -2,930 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 976,6 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,05 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

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