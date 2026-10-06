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Erste Schätzungen: Crown Castle stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Crown Castle Corp
59.50 EUR 1.00 EUR 1.71 %
Charts | News | Analysen

Crown Castle lädt voraussichtlich am 21.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 14 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,684 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,740 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Crown Castle nach den Prognosen von 16 Analysten im Schnitt 1,01 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 5,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,07 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,92 USD im Vergleich zu 1,01 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 4,04 Milliarden USD, gegenüber 4,26 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
19.03.19 Crown Castle Hold Deutsche Bank AG
16.10.17 Crown Castle Perform Oppenheimer & Co. Inc.
13.09.16 Crown Castle International Buy SunTrust
22.07.16 Crown Castle International Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
21.07.16 Crown Castle International Equal Weight Barclays Capital

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