Erste Schätzungen: Crown stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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Crown lädt voraussichtlich am 20.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,16 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Crown ein EPS von 1,56 USD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal soll Crown nach den Prognosen von 13 Analysten 3,35 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 6,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,14 Milliarden USD umgesetzt worden.
14 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,12 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 6,38 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 13,23 Milliarden USD, gegenüber 12,37 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.net
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