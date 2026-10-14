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Erste Schätzungen: CTEK Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

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CTEK Registered lädt voraussichtlich am 29.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

2 Analysten schätzen, dass CTEK Registered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,240 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,210 SEK je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 226,6 Millionen SEK – das würde einem Zuwachs von 6,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 212,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 1,00 SEK im Vergleich zu 0,380 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 830,7 Millionen SEK, gegenüber 831,6 Millionen SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net

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