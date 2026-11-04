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Experten-Erwartungen

Erste Schätzungen: CTS Eventim legt Quartalsergebnis vor

Erste Schätzungen: CTS Eventim legt Quartalsergebnis vor

CTS Eventim präsentiert demnächst die Bilanzzahlen zum jüngst beendeten Jahresviertel. Das sehen Analysten voraus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CTS Eventim
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Charts | News | Analysen

CTS Eventim veröffentlicht voraussichtlich am 19.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,550 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,620 EUR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 0,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 858,7 Millionen EUR gegenüber 854,2 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 18 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,36 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,89 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,31 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 3,08 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
03.11.26 CTS Eventim Buy UBS AG
03.11.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
02.11.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.10.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.

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