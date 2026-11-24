D2L wird voraussichtlich am 09.12.2026 die Bücher zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,104 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte D2L noch 0,110 CAD je Aktie eingenommen.

Basierend auf den Einschätzungen von 8 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 57,6 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 75,0 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,201 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,230 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 229,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 302,8 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net