Erste Schätzungen: Daimler Truck zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
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Daimler Truck präsentiert voraussichtlich am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
3 Analysten schätzen, dass Daimler Truck für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,03 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,570 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 12,53 Milliarden EUR – ein Plus von 18,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daimler Truck 10,55 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,92 EUR, während im vorherigen Jahr noch 2,56 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 49,27 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 45,53 Milliarden EUR waren.
Redaktion finanzen.net
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