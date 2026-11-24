Daktronics präsentiert voraussichtlich am 09.12.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,293 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Daktronics 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 225,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 1,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Daktronics 229,3 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,19 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,920 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 891,3 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 838,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net