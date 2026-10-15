Erste Schätzungen: DaShenLin Pharmaceutical Group A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

15.10.26 06:21 Uhr

DaShenLin Pharmaceutical Group A wird voraussichtlich am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,340 CNY gegenüber 0,250 CNY im Vorjahresquartal.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 13,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 6,55 Milliarden CNY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 7,44 Milliarden CNY aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,31 CNY im Vergleich zu 1,08 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 29,42 Milliarden CNY, gegenüber 27,50 Milliarden CNY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net