DAX 25.299 +0,2%ESt50 6.190 +0,4%MSCI World 4.916 -1,0%Top 10 Crypto 10,45 -4,0%Nas 26.693 -1,9%Bitcoin 71.775 -1,5%Euro 1,1214 +0,5%Öl 104,5 -1,4%Gold 4.134 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Erste Schätzungen: DaShenLin Pharmaceutical Group A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
DaShenLin Pharmaceutical Group Co., Ltd. Registered Shs -A-
18.99 CNY 0.05 CNY 0.26 %
Charts | News | Analysen

DaShenLin Pharmaceutical Group A wird voraussichtlich am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,340 CNY gegenüber 0,250 CNY im Vorjahresquartal.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 13,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 6,55 Milliarden CNY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 7,44 Milliarden CNY aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,31 CNY im Vergleich zu 1,08 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 29,42 Milliarden CNY, gegenüber 27,50 Milliarden CNY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle DaShenLin Pharmaceutical Group A Aktie News

Werbung

DaShenLin Pharmaceutical Group A Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DaShenLin Pharmaceutical Group A nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.