Erste Schätzungen: Deere zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

10.11.26 06:21 Uhr

Deere wird voraussichtlich am 25.11.2026 die Bücher zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwarten 20 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 4,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,93 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten ein Minus von 15,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 10,42 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,39 Milliarden USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 22 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 18,08 USD je Aktie, gegenüber 18,50 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 17 Analysten durchschnittlich bei 41,41 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 45,63 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net