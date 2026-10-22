Erste Schätzungen: Delek Logistics Partners LP Partnership Units veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
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Delek Logistics Partners LP Partnership Units wird voraussichtlich am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,972 USD aus. Im letzten Jahr hatte Delek Logistics Partners LP Partnership Units einen Gewinn von 0,850 USD je Aktie eingefahren.
Delek Logistics Partners LP Partnership Units soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 355,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 36,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 261,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,08 USD, gegenüber 3,30 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 1,40 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,01 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.net
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