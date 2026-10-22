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Erste Schätzungen: Delek US präsentiert Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel
Aktien
Delek US Holdings Inc (New) Registered Shs
68.98 EUR 0.46 EUR 0.67 %
Charts | News | Analysen

Delek US lädt voraussichtlich am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS gehen 12 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,98 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Delek US noch 2,93 USD je Aktie eingenommen.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 34,45 Prozent auf 3,88 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,89 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 18,10 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,380 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 14,35 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 10,72 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
22.08.19 Delek US Market Perform Cowen and Company, LLC
02.08.18 Delek US Buy Mizuho

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