DAX 25.411 -0,7%ESt50 6.300 -0,4%MSCI World 4.939 -0,8%Top 10 Crypto 11,28 -3,0%Nas 26.936 -1,1%Bitcoin 73.725 -0,5%Euro 1,1380 -0,0%Öl 102,3 -0,8%Gold 4.288 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Bilanz steht an

Erste Schätzungen: Delta Air Lines stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Erste Schätzungen: Delta Air Lines stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Delta Air Lines legt die Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel vor. Das erwarten Analysten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Delta Air Lines Inc.
73.18 EUR 1.50 EUR 2.09 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Delta Air Lines äußert sich voraussichtlich am 09.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 21 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,17 USD je Aktie vermeldet.

15 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 5,49 Prozent auf 17,59 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,67 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,26 USD im Vergleich zu 7,66 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich bei 66,44 Milliarden USD, gegenüber 63,36 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Chris Parypa Photography / Shutterstock.com

Aktuelle Delta Air Lines Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

Delta Air Lines Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Delta Air Lines nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
30.09.19 Delta Air Lines Outperform Bernstein Research
11.07.19 Delta Air Lines Outperform Cowen and Company, LLC
10.07.19 Delta Air Lines In-line Imperial Capital
11.04.19 Delta Air Lines In-line Imperial Capital
03.04.19 Delta Air Lines In-line Imperial Capital

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.