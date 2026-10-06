Erste Schätzungen: Deutsche Bank Mexico legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

06.10.26 06:21 Uhr

Deutsche Bank Mexico wird voraussichtlich am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,11 MXN je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank Mexico noch 0,960 MXN je Aktie eingenommen.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 0,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,01 Milliarden MXN. Dementsprechend gehen die Experten bei Deutsche Bank Mexico für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,03 Milliarden MXN aus.

Die Schätzungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,05 MXN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,80 MXN einfahren können. Beim Umsatz gehen 14 Analysten von durchschnittlich 12,57 Milliarden MXN aus, nachdem im Vorjahr 12,57 Milliarden MXN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net