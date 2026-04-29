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Erste Schätzungen: Devyser Diagnostics Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

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Devyser Diagnostics Registered lädt voraussichtlich am 20.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,680 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Devyser Diagnostics Registered 0,080 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 77,9 Millionen SEK aus – das entspräche einem Plus von 15,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67,4 Millionen SEK in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,45 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,510 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 300,7 Millionen SEK, gegenüber 250,5 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

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