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Erste Schätzungen: Dicks Sporting Goods präsentiert Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dick's Sporting Goods Inc.
124.95 EUR -5.05 EUR -3.88 %
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Dicks Sporting Goods wird sich voraussichtlich am 24.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2026 beendeten Quartals äußern.

25 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,42 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,860 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 21 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 21,76 Prozent auf 5,07 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Dicks Sporting Goods noch 4,17 Milliarden USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 28 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 11,46 USD je Aktie, gegenüber 9,97 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 24 Analysten durchschnittlich auf 22,08 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 17,22 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

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Dicks Sporting Goods Analysen

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
13.03.19 Dicks Sporting Goods Outperform Telsey Advisory Group
21.08.18 Dicks Sporting Goods Neutral Wedbush Morgan Securities Inc.
31.05.18 Dicks Sporting Goods Peer Perform Wolfe Research
31.05.18 Dicks Sporting Goods Outperform Telsey Advisory Group
29.05.18 Dicks Sporting Goods Hold Canaccord Adams

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