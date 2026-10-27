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Erste Schätzungen: Digi International stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Digi International
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Charts | News | Analysen

Digi International stellt voraussichtlich am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,764 USD gegenüber 0,260 USD im Vorjahresquartal.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 140,3 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 22,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 114,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,69 USD je Aktie, gegenüber 1,08 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 532,1 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 430,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
08.01.19 Digi International Buy Craig Hallum
25.09.18 Digi International Buy Dougherty & Company LLC
27.03.18 Digi International Buy Dougherty & Company LLC
25.04.17 Digi International Buy The Benchmark Company
27.01.17 Digi International Buy Lake Street

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