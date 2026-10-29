DAX 25.704 +0,4%ESt50 6.168 +0,1%MSCI World 4.937 +0,2%Top 10 Crypto 10,46 -2,2%Nas 26.550 +0,3%Bitcoin 71.693 -1,5%Euro 1,1138 -0,1%Öl 114,4 -0,8%Gold 4.034 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Erste Schätzungen: Digimarc Parent stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Digimarc Parent Inc Registered Shs
7.68 EUR 0.67 EUR 9.56 %
Charts | News | Analysen

Digimarc Parent präsentiert in der voraussichtlich am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,370 USD. Das entspräche einem Gewinn von 2,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,380 USD erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 18,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 6,2 Millionen USD gegenüber 7,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,585 USD im Vergleich zu -1,490 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 27,7 Millionen USD, gegenüber 33,9 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net

Werbung

Digimarc Parent Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Digimarc Parent nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.