DAX24.986 -0,2%Est506.293 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9800 -2,0%Nas26.518 +1,9%Bitcoin55.929 -0,1%Euro1,1475 ±0,0%Öl80,57 +1,7%Gold4.157 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Infineon 623100 SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 BMW 519000 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Großer Verfall: DAX geht unter 25.000 Punkten ins Wochenende -- Wall Street bleibt am Freitag geschlossen -- SpaceX mit Milliardenanleihe -- Rheinmetall, Lufthansa, ASML, Infineon, AIXTRON im Fokus
Top News
WM-Aktion bei finanzen.net ZERO: Matchday für die deutsche Nationalelf - was kommt nach dem 7:1? WM-Aktion bei finanzen.net ZERO: Matchday für die deutsche Nationalelf - was kommt nach dem 7:1?
US-Milliardenportfolio der Schweizerischen Nationalbank in Q1: Aktien von NVIDIA & Co. enthalten US-Milliardenportfolio der Schweizerischen Nationalbank in Q1: Aktien von NVIDIA & Co. enthalten
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Erste Schätzungen: Dios Fastigheter AB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

21.06.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Dios Fastigheter AB
5,65 EUR -0,03 EUR -0,53%
Charts|News|Analysen

Dios Fastigheter AB stellt voraussichtlich am 06.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,78 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,050 SEK je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 657,0 Millionen SEK aus – eine Minderung von 1,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Dios Fastigheter AB einen Umsatz von 666,0 Millionen SEK eingefahren.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,71 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,70 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 2,66 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 2,67 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Dios Fastigheter AB

DatumMeistgelesen