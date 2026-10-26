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Erste Schätzungen: Discovery Mining stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

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Aktien
Discovery Mining Limited Registered Shs
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Discovery Mining lädt voraussichtlich am 10.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,091 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Discovery Mining 0,070 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 358,8 Millionen USD betragen, verglichen mit 326,3 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,394 USD, gegenüber 0,220 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 1,60 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 912,7 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

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