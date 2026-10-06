DAX 25.466 +0,8%ESt50 6.296 +0,9%MSCI World 4.953 +0,5%Top 10 Crypto 11,56 -1,3%Nas 27.477 +1,1%Bitcoin 76.400 -0,0%Euro 1,1230 +0,1%Öl 99,9 -0,4%Gold 4.148 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Erste Schätzungen: DNB Bank ASA (spons ADRs) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
DNB Bank ASA (spons. ADRs)
28.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

DNB Bank ASA (spons ADRs) stellt voraussichtlich am 21.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

11 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,668 USD aus. Im letzten Jahr hatte DNB Bank ASA (spons ADRs) einen Gewinn von 0,690 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll DNB Bank ASA (spons ADRs) in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 53,41 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 2,27 Milliarden USD im Vergleich zu 4,88 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 21 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,78 USD im Vergleich zu 2,74 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 9,33 Milliarden USD, gegenüber 19,99 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle DNB Bank ASA (spons. ADRs) Aktie News

Werbung

DNB Bank ASA (spons. ADRs) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DNB Bank ASA (spons. ADRs) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.