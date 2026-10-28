Erste Schätzungen: DOF Group ASA Registered präsentiert Quartalsergebnisse
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DOF Group ASA Registered wird voraussichtlich am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,457 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 4,34 NOK je Aktie erzielt worden.
Laut einer Schätzung von 5 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 551,6 Millionen USD betragen, verglichen mit 4,70 Milliarden NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,70 USD, gegenüber 19,63 NOK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 2,23 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 19,43 Milliarden NOK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.net
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